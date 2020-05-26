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В Минздраве сообщили, когда разрешат открыть рестораны

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 09:46
В Минздраве сообщили, когда разрешат открыть рестораны
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Сейчас разрешена работа летних террас и обслуживание на вынос

В Украине разрешат полноценную работу ресторанов в рамках ослабления карантина с 10-го июня. На данный момент разрешена работа летних террас и обслуживание клиентов на вынос.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на данный момент это четко прописано в этапах смягчения карантина.

"На сегодня, согласно тому этапу смягчения карантина, который есть, четко прописано каким именно заведениям и в каком объеме возможно работать. Если мы говорим о кафе и рестораны, то сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа на вынос. Полноценная работа ресторанов и кафе - возможна начиная с 10-го июня", - заявил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения могут разрешить работу детских лагерей не раньше, чем на последнем этапе выхода из карантина.

Также сообщалось, что проведение концертов в стране не предусмотрено до окончания карантина.

Отметим, в Кабмин продлили карантин в Украине до 22 июня, при этом постепенно будут вводиться дополнительные ослабления.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантинресторан
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