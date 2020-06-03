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В Украине разрешат менять отчество с 14 лет

Новости » Общество     03.06.2020 - 12:32
В Украине разрешат менять отчество с 14 лет
Фото: паспорта (cnaprv.gov.ua)

Соответствующий законопроект Рада приняла за основу

В Украине планируют разрешить менять отчество с 14 лет. Соответствующий законопроект №2450 Верховная рада приняла в первом чтении.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 247 нардепов. Отметим, профильный комитет еще будет дорабатывать закон ко второму чтению.

Так, ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

Предлагается установить, что:

  • изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;
  • изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
  • если над 14-летним ребенком установлена ​​опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;
  • если один из родителей будет против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд.

Во фракции "Слуга народа" подчеркивают, что запрет на изменение отчества признан нарушением Конвенции о защите прав человека.

Напомним, в начале января комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Раде одобрить данный закон за основу.

Как писало РБК-Украина, парламент предыдущего созыва отклонил закон о праве на смену отчества, такое решение поддержали 284 депутата.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадаЗакон
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