В Украине разработают госстратегию поддержки авиаперевозчиков во время пандемии
Министерство инфраструктуры Украины разработает государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии. Проект должен быть готов до 22 февраля.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабинета министров.
Во вторник, 16 февраля, состоялось совещание по развитию внутренних авиационных перевозчиков. В нем приняли участие Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и представители Министерства финансов.
В ходе встречи премьер заявил, что украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационных перевозок как на внутренних рейсах, так и международных.
При этом он подчеркнул, что финансовая состоятельность и стабильность работы украинских авиакомпаний является гарантией доступных авиаперевозок для украинцев, увеличение туристического спроса и стимулом для развития экономики в целом.
"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги", - подчеркнул премьер.
Он заявил, что в контексте подписания соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС, поддержка отечественных авиакомпаний имеет определяющую роль. В связи с этим он поручил Мининфраструктуры разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, к чему украинским туристам готовиться летом. По ее словам, сейчас есть три сценария развития событий и они зависят от эпидемиологической ситуации и вакцинации в странах.
Кроме того, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вакцинации от коронавируса пока недостаточно для свободных поездок в страны Евросоюза.