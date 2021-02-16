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В Украине разработают госстратегию поддержки авиаперевозчиков во время пандемии

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 18:41
В Украине разработают госстратегию поддержки авиаперевозчиков во время пандемии Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство инфраструктуры Украины разработает государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии. Проект должен быть готов до 22 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабинета министров.

Во вторник, 16 февраля, состоялось совещание по развитию внутренних авиационных перевозчиков. В нем приняли участие Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и представители Министерства финансов.

В ходе встречи премьер заявил, что украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационных перевозок как на внутренних рейсах, так и международных.

При этом он подчеркнул, что финансовая состоятельность и стабильность работы украинских авиакомпаний является гарантией доступных авиаперевозок для украинцев, увеличение туристического спроса и стимулом для развития экономики в целом.

"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги", - подчеркнул премьер.

Он заявил, что в контексте подписания соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС, поддержка отечественных авиакомпаний имеет определяющую роль. В связи с этим он поручил Мининфраструктуры разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, к чему украинским туристам готовиться летом. По ее словам, сейчас есть три сценария развития событий и они зависят от эпидемиологической ситуации и вакцинации в странах.

Кроме того, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вакцинации от коронавируса пока недостаточно для свободных поездок в страны Евросоюза.

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