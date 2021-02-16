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В Україні розроблять держстратегію підтримки авіаперевізників під час пандемії

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 18:41
В Україні розроблять держстратегію підтримки авіаперевізників під час пандемії Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство інфраструктури України розробить державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв'язку з негативними наслідками пандемії. Проект повинен бути готовий до 22 лютого.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає прес-служба Кабінету міністрів.

У вівторок, 16 лютого, відбулася нарада щодо розвитку внутрішніх авіаційних перевізників. У ньому взяли участь Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко і представники Міністерства фінансів.

В ході зустрічі прем'єр заявив, що українці повинні отримати доступ до якісних і дешевих авіаційних перевезень на внутрішніх рейсах, так і міжнародних.

При цьому він підкреслив, що фінансова спроможність та стабільність роботи українських авіакомпаній є гарантією доступних авіаперевезень для українців, збільшення туристичного попиту і стимулом для розвитку економіки в цілому.

"Необхідно активізувати роботу і сформувати державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв'язку з негативними наслідками пандемії COVID-19. Важливо якомога швидше завершити цей процес, щоб українці отримували безпечні та якісні послуги", - підкреслив прем'єр.

Він заявив, що в контексті підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, підтримка вітчизняних авіакомпаній має визначальну роль. У зв'язку з цим він доручив розробити Мінінфраструктури рішення щодо підтримки вітчизняних авіаперевізників.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина розповіла, до чого українським туристам готуватися влітку. За її словами, зараз є три сценарії розвитку подій і вони залежать від епідеміологічної ситуації та вакцинації у країнах.

Крім того, високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вакцинації від коронавірусу поки недостатньо для вільних поїздок в країни Євросоюзу.

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