В Україні розроблять держстратегію підтримки авіаперевізників під час пандемії

Міністерство інфраструктури України розробить державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв'язку з негативними наслідками пандемії. Проект повинен бути готовий до 22 лютого.

У вівторок, 16 лютого, відбулася нарада щодо розвитку внутрішніх авіаційних перевізників. У ньому взяли участь Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко і представники Міністерства фінансів.

В ході зустрічі прем'єр заявив, що українці повинні отримати доступ до якісних і дешевих авіаційних перевезень на внутрішніх рейсах, так і міжнародних.

При цьому він підкреслив, що фінансова спроможність та стабільність роботи українських авіакомпаній є гарантією доступних авіаперевезень для українців, збільшення туристичного попиту і стимулом для розвитку економіки в цілому.

"Необхідно активізувати роботу і сформувати державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв'язку з негативними наслідками пандемії COVID-19. Важливо якомога швидше завершити цей процес, щоб українці отримували безпечні та якісні послуги", - підкреслив прем'єр.

Він заявив, що в контексті підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, підтримка вітчизняних авіакомпаній має визначальну роль. У зв'язку з цим він доручив розробити Мінінфраструктури рішення щодо підтримки вітчизняних авіаперевізників.