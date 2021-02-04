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Стефанишина об отпуске во время пандемии: "у украинцев есть три сценария"

Киев, Четверг 04 февраля 2021 15:47
Стефанишина об отпуске во время пандемии: "у украинцев есть три сценария"
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина рассказала, к чему украинским туристам готовиться летом. По ее словам, сейчас есть три сценария развития событий.

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "ТСН".

Первый сценарий заключается в возникновении трудностей с планированием летних поездок из-за продления правительствами стран жесткого карантина.

"В таком случае мы обычно будем ограничены в выборе стран. На сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон", - заявила она.

В частности, в летний период украинцам будут доступны Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие. Некоторые из них страны ЕС.

"Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине и это конечно же будет способствовать открытию границ", - отметила вице-премьер.

По ее словам, третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа к определенным странам будут получение вакцины.

"К тому времени, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - добавила Стефанишина.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вакцинации от коронавируса пока недостаточно для свободных поездок в страны Евросоюза.

Кроме того, ранее страны ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID.

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