В Украине разработали концепцию переходного правосудия для деоккупации территорий

Рабочая группа завершила разработку концепции переходного правосудия, необходимой для деоккупации Крыма и территорий Донбасса. В ближайшие дни текст концепции отправят в Офис президента.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По словам Кориневича, внедрение концепции переходного правосудия должно стать важным шагом для возвращения оккупированных территорий в Украину.

Отметим, в Офисе генпрокурора рассказывали, что концепция переходного правосудия будет включать пакет законодательных актов. В частности, были подготовлены инициатива по защите прав человека в условиях преодоления последствий конфликта и законопроект о защите пленных.

Также концепция будет направлена на привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких международных преступлений.

Напомним, разработать концепцию переходного правосудия для деоккупации Крыма и Донбасса поручил в прошлом году президент Владимир Зеленский.