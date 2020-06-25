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В Украине разработали концепцию переходного правосудия для деоккупации территорий

Новости » Политика     25.06.2020 - 19:31
В Украине разработали концепцию переходного правосудия для деоккупации территорий
Фото: Антон Кориневич (facebook.com anton korynevych 75)

Документ в ближайшее время передадут в Офис президента

Рабочая группа завершила разработку концепции переходного правосудия, необходимой для деоккупации Крыма и территорий Донбасса. В ближайшие дни текст концепции отправят в Офис президента.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По словам Кориневича, внедрение концепции переходного правосудия должно стать важным шагом для возвращения оккупированных территорий в Украину.

Отметим, в Офисе генпрокурора рассказывали, что концепция переходного правосудия будет включать пакет законодательных актов. В частности, были подготовлены инициатива по защите прав человека в условиях преодоления последствий конфликта и законопроект о защите пленных.

Также концепция будет направлена на привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких международных преступлений.

Напомним, разработать концепцию переходного правосудия для деоккупации Крыма и Донбасса поручил в прошлом году президент Владимир Зеленский.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассКрымправосудиеконцепция
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