В Україні розробили концепцію перехідного правосуддя для деокупації територій

Фото: Антон Кориневич (facebook.com anton korynevych 75)

Документ найближчим часом передадуть в Офіс президента

Робоча група завершила розробку концепції перехідного правосуддя, необхідної для деокупації Криму та територій Донбасу. Найближчими днямы текст концепції відправлять до Офісу президента.

Про це повідомив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

За словами Кориневича, запровадження концепції перехідного правосуддя має стати важливим кроком для повернення окупованих територій в Україну.

Зазначимо, в Офісі генпрокурора розповідали, що концепція перехідного правосуддя включатиме пакет законодавчих актів. Зокрема, було підготовлено ініціативу щодо захисту прав людини в умовах подолання наслідків конфлікту та законопроект про захист полонених.

Також концепція буде спрямована на притягнення до відповідальності винних у вчиненні тяжких міжнародних злочинів.

Нагадаємо, розробити концепцію перехідного правосуддя для деокупації Криму та Донбасу доручив минулого року президент Володимир Зеленський.

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Автор: Дмитро Левицький