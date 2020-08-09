ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине разрабатывают ряд законопроектов относительно крымских татар, - МИД

Украина, Воскресенье 09 августа 2020 11:19
В Украине разрабатывают ряд законопроектов относительно крымских татар, - МИД
Фото: флаг крымскотатарского народа (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина уделяет внимание вопросу защиты прав коренных народов

В условиях гибридной российской агрессии Украина уделяет внимание вопросам формирования и реализации политики этнической и национального единства и защиты прав коренных народов. Поэтому сейчас актуализируется задача разработки законопроектов в отношении крымских татар.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, по данным МИД, в Украине ведут разработку новой редакции закона о национальных меньшинствах, законопроектов "О коренных народах", "О статусе крымскотатарского народа в Украине" и "О национально-культурной автономии".

Также актуализируется задача по принятию нормативно-правовых актов по совершенствованию финансовой поддержки со стороны государства культурного развития коренных народов.

МИД активно приобщается к разработке этих законопроектов.

Отметим, на территории Крыма живет три коренных народа. После аннексии полуострова, Рада предоставила крымскотатарскому народу статус коренного и присоединилась к Декларации прав коренных народов ООН.

Напомним, на принятии закона о коренных народах Крыма настаивал представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Крым
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь