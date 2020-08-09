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В Україні розробляють ряд законопроектів щодо кримських татар, - МЗС

Україна, Неділя 09 серпня 2020 11:19
В Україні розробляють ряд законопроектів щодо кримських татар, - МЗС
Фото: прапор кримськотатарського народу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна приділяє увагу питанню захисту прав корінних народів

В умовах гібридної російської агресії Україна приділяє увагу питанням формування та реалізації політики етнічної та національної єдності та захисту прав корінних народів. Тому зараз актуалізується завдання розробки законопроектів щодо кримських татар.

Про це розповіли в Міністерстві закордонних справ України.

Так, за даними МЗС, в Україні ведуть розробку нової редакції закону про національні меншини, законопроектів "Про корінні народи", "Про статус кримськотатарського народу в Україні" та "Про національно-культурну автономію".

Також актуалізується завдання з прийняття нормативно-правових актів щодо вдосконалення фінансової підтримки з боку держави культурного розвитку корінних народів.

МЗС активно долучається до розробки цих законопроектів.

Зазначимо, на території Криму живе три корінні народи. Після анексії півострову, Рада надала кримськотатарському народу статус корінного та приєдналася до Декларації прав корінних народів ООН.

Нагадаємо, на ухваленні закону про корінні народи Криму наполягав представник президента в АР Крим Антон Кориневич.

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