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В Украине разрабатывают новый мессенджер для военных: что известно

Автор: Анастасия Рокитна

Специалистами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины ведутся разработки мессенджера для военных. Новое приложение будет носить название "Розмова".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на интервью Forbes главы ведомства Юрия Щиголя.

Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а потом решат, предлагать ли военным.

"Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер - "Розмова". Его сделали своими силами программисты из разных регионов", - сообщил Щиголь.

По его словам, нельзя говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то сохраняется определенное время.

"Если ты носитель гостайны и у тебя есть определенные знания и навыки, нужно себя ограничить в использовании приложений", - отметил он.

Сейчас украинским военным предлагают пользоваться швейцарской программой Threema, этот мессенджер использует швейцарская армия. Он отвечает нормам Европейского Союза по сохранению данных.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

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