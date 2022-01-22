В Украине разрабатывают новый мессенджер для военных: что известно

Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а потом решат, предлагать ли военным.

"Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер - "Розмова". Его сделали своими силами программисты из разных регионов", - сообщил Щиголь.

По его словам, нельзя говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то сохраняется определенное время.

"Если ты носитель гостайны и у тебя есть определенные знания и навыки, нужно себя ограничить в использовании приложений", - отметил он.

Сейчас украинским военным предлагают пользоваться швейцарской программой Threema, этот мессенджер использует швейцарская армия. Он отвечает нормам Европейского Союза по сохранению данных.