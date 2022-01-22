RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні розробляють новий месенджер для військових: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

Фахівцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ведуться розробки месенджера для військових. Новий додаток буде носити назву "Розмова".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на на інтерв'ю Forbes голови відомства Юрія Щиголя.

Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а потім вирішать, чи пропонувати військовим.

"Зараз команда Держспецзв'язку, наприклад, тестує власний месенджер - "Розмова". Його зробили своїми силами програмісти з різних регіонів", - повідомив Щиголь.

За його словами, не можна говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час.

"Якщо ти носій держтаємниці і у тебе є певні знання і навички, потрібно себе обмежити у використанні додатків", - зазначив він.

Зараз українським військовим пропонують користуватися швейцарською програмою Threema, цей месенджер використовує швейцарська армія. Він відповідає нормам Європейського Союзу щодо збереження даних.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України