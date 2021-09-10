В Украине разрабатывают новые правила карантина, а Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ: новости за 9 сентября

В Минздраве работают над новыми правилами карантина в Украине, Верховная рада увеличила сумму переводов без финмониторинга, президент Российской Федерации Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ. Подробнее о том, что произошло в четверг, 9 сентября - в материале РБК-Украина.

Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав

В Минздраве работают над новыми правилами карантина в Украине, которые будут включать привилегии для вакцинированных. В частности, имея COVID-сертификат, украинцы смогут посещать кафе и рестораны даже в "красной" зоне.

Так, в отличие от предыдущих локдаунов, новый локдаун, если его введут, будет менее жестким. В частности, бизнесу могут позволить работать, а украинцам не придется отказываться от посещения ресторанов. Но есть условие - вакцинация. Сообщается, что новые нормы уже в разработке и будут приняты в ближайшие дни.

До 5000 гривен включительно: Рада увеличила сумму переводов без финмониторинга

Верховная рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно.

Ранее такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно. Таким образом, сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну. В пояснительной записке отмечается, что закон принят в связи с тем, что зачастую украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 700 долларов

Впервые в истории цена на природный газ на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку 700 долларов за тысячу кубометров. Цена растет на фоне низких запасов в европейских хранилищах.

По состоянию на 17:25 9 сентября по киевскому времени стоимость октябрьского фьючерса на газ составила 700,2 доллара за тысячу кубометров. Отметим, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России.

Путин и Лукашенко согласовали все 28 союзных программ. Их утвердят до конца года

В рамках встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Александра Лукашенко, стороны согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года. Уже в конце текущего года, заседание Высшего Государственного совета Союзного государства их утвердит.

О чем конкретно договорились Путин и Лукашенко - в материале РБК-Украина.

В Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже

В Киеве на Оболони убили молодую женщину, которая приехала в столицу на заработки и временно жила в палатке на берегу Днепра. Сейчас в полиции разыскивают двоих мужчин, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Погибшей оказалась 37-летняя женщина из Черниговской области, которая приезжала в столицу на заработки. Она временно жила в палатке в зоне отдыха. Оксана работала в компании, которая предоставляет супермаркетам сотрудников, иногда сама выходила кассиром. Вечером возвращалась в палатку. Незадолго до гибели Оксану видели в компании двоих мужчин.

Яркое солнце и сентябрьское тепло: в Украине потеплеет до +27

В Украине 10 сентября потеплеет до +27. В украинских областях ожидается яркое сентябрьское солнце и тепло.

Поле высокого атмосферного давления продолжает прочно удерживать свои позиции, поэтому в ближайшее время погода не изменится. Будет много яркого солнца и приятного сентябрьского тепла, сообщили в УкрГидрометцентре. Также в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, слабый.