Яркое солнце и сентябрьское тепло: в Украине потеплеет до +27
В Украине завтра потеплеет до +27. В украинских областях ожидается яркое сентябрьское солнце и тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Поле высокого атмосферного давления продолжает прочно удерживать свои позиции, поэтому завтра, и в ближайшее время погода не изменится. Будет много яркого солнца и приятного сентябрьского тепла, сообщили в УкрГидрометцентре.
Завтра в Украине будет небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, слабый.
Температура ночью +7+12, на побережье морей до +14; днем +22+27, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +16+18.
Фото: прогноз погоды в Украине (facebook.com/UkrHMC)
Напомним, в Украину пришло бабье лето. Теплее всего в центральных и южных областях, там температура воздуха поднимется.
Раньше синоптики рассказали, когда закончится бабье лето и начнется дождливая осень.