Яркое солнце и сентябрьское тепло: в Украине потеплеет до +27

В Украине завтра потеплеет до +27. В украинских областях ожидается яркое сентябрьское солнце и тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Поле высокого атмосферного давления продолжает прочно удерживать свои позиции, поэтому завтра, и в ближайшее время погода не изменится. Будет много яркого солнца и приятного сентябрьского тепла, сообщили в УкрГидрометцентре.

Завтра в Украине будет небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, слабый.

Температура ночью +7+12, на побережье морей до +14; днем +22+27, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +16+18.

Фото: прогноз погоды в Украине (facebook.com/UkrHMC)