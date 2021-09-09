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Яркое солнце и сентябрьское тепло: в Украине потеплеет до +27

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 14:06
Яркое солнце и сентябрьское тепло: в Украине потеплеет до +27 Фото: в Украине потеплеет до +27 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине завтра потеплеет до +27. В украинских областях ожидается яркое сентябрьское солнце и тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Поле высокого атмосферного давления продолжает прочно удерживать свои позиции, поэтому завтра, и в ближайшее время погода не изменится. Будет много яркого солнца и приятного сентябрьского тепла, сообщили в УкрГидрометцентре.

Завтра в Украине будет небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, слабый.

Температура ночью +7+12, на побережье морей до +14; днем +22+27, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +16+18.

Фото: прогноз погоды в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, в Украину пришло бабье лето. Теплее всего в центральных и южных областях, там температура воздуха поднимется.

Раньше синоптики рассказали, когда закончится бабье лето и начнется дождливая осень.

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