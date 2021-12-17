"Схема" на десятки миллионов гривен. СБУ разоблачила хищение деталей к ЗРК

В Житомирской области СБУ разоблачила хищение комплектующих к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК), которые обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства. Предварительно, общая сумма изъятого составляет десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили местонахождение подпольного склада, где злоумышленники хранили украденную продукцию.

"При осмотре склада обнаружено несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю. По предварительным оценкам специалистов, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По информации следователей, участники схемы присвоили комплектующие во время их ремонта на одном из оборонных объектов. Затем похищенную продукцию вывезли до арендованного склада вблизи одного из Житомирской области.

Во время обысков правоохранители обнаружили почти 60 наименований деталей к зенитно-ракетным комплексам, в том числе блоки управления. Сейчас изъятая продукция направлена на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 УКУ продолжаются следственно-оперативные действия.

Фото: СБУ разоблачила хищение деталей к ЗРК (facebook.com/ssu.zhytomyr)