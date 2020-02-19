В Украине разоблачили схему при разработке софта для борьбы с поддельными лекарствами

Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Уже подано заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами

Правительство разоблачило схемы с программным обеспечением для якобы борьбы с поддельными лекарствами, в результате которой чиновники хотели присвоить более 369 миллионов гривен. Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2019 году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с поддельными лекарствами.

"Компании, входящие в Ассоциацию, обрадовались и потратили около 1 млн долларов на разработку софта и уже были готовы передавать его государству. И тут началось что-то странное. Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт таки не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном", - говорится в сообщении.

Далее был проведен инвестиционный конкурс, в котором победила компания из Гонконга, которая утверждала, что разработает софт по 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка (от тех компаний, которые уже потратили 1 млн долларов на создание софта).

"Более того, в Украине была создана ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И это ООО получило от государства 20 млн грн финансирование, на которые она и должна была разработать этот софт. Один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика с предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области", - добавил Дубилет.

На данный момент, уже подано заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами.

Напомним, Верховная рада Украина во втором чтении приняла законопроект 1152-1, который ужесточает ответственность за фальсификацию лекарств. Соответствующее решение поддержали 363 нардепа.

Закон предлагает наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств.