В Україні викрили схему при розробці софта для боротьби з підробленими ліками

Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Вже подано заяву до НАБУ з усіма прізвищами та документами

Уряд викрив схеми з програмним забезпеченням нібито для боротьби з підробленими ліками, в результаті якої чиновники хотіли привласнити більше 369 мільйонів гривень. Про це написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в 2019 році Асоціація виробників ліків, яка об'єднує найбільших гравців ринку, домовилася з державою про спільну боротьбу з підробленими ліками.

"Компанії, що входять в Асоціацію, зраділи і витратили близько 1 млн доларів на розробку софта і вже були готові передавати його державі. І тут почалося щось дивне. Несподівано держава говорить Асоціації, що розроблений софт таки не потрібен. Замість цього буде розроблятися інший софт - з блокчейном", - йдеться в повідомленні.

Далі був проведений інвестиційний конкурс, у якому перемогла компанія з Гонконгу, яка стверджувала, що розробить софт по 369 млн грн і збирається повернути собі ці гроші через ліцензійні платежі від учасників ринку (від тих компаній, які вже витратили 1 млн доларів на створення софту).

"Більше того, в Україні було створено ТОВ, співвласником якої стала ця компанія з Гонконгу. І це ТОВ отримало від держави 20 млн грн фінансування, на які вона і повинна була розробити цей софт. Один з членів комісії, який брав інвестиційне рішення, є близьким родичем політика з попереднього уряду, якого ЗМІ звинувачують в дуже схожою схемою в іншій області", - додав Дубілет.

На даний момент, вже подано заяву до НАБУ з усіма прізвищами та документами.

Нагадаємо, Верховна рада України у другому читанні прийняла законопроект 1152-1, який посилює відповідальність за фальсифікацію ліків. Відповідне рішення підтримали 363 нардепа.

Закон пропонує карати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання або збут завідомо фальсифікованих ліків.