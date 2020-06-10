В Україні викрили контрабанду військового обладнання з РФ

В Україну завозили комплектуючі до танкових боєприпасів
Правоохоронці блокували контрабандні поставки в Україну комплектуючих до танкових боєприпасів, виготовлених в Росії. Контрабандою займалися переселенці з Луганської області.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Нещодавно у Дніпропетровській області правоохоронці викрили контрабанду військових деталей на 2,5 млн гривень.
Як встановило слідство, зловмисники закуповували обладнання на підприємствах в Росії через низку підконтрольних фірм-нерезидентів та ввозили його в Україну під виглядом металобрухту. Вся контрабанда потрапляла до одного з міст в Луганській області, де зловмисники на власних підприємствах переробляли контрабандні деталі та повертали в Росію.
В ході обшуків у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях правоохоронці вилучили техніку та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 Кримінального кодексу України.
Зараз СБУ перевіряє співпрацю зловмисників з проросійськими бойовиками на Донбасі.
Нагадаємо, контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій викрила СБУ в березні цього року.
Також РБК-Україна писало про викриту СБУ контрабанду комплектуючих до військово-транспортних літаків в РФ.
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Автор: Дмитро Левицький