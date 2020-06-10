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В Україні викрили контрабанду військового обладнання з РФ

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 15:25
В Україні викрили контрабанду військового обладнання з РФ
Фото: склад з контрабандою (ssu.gov.ua)

В Україну завозили комплектуючі до танкових боєприпасів

Правоохоронці блокували контрабандні поставки в Україну комплектуючих до танкових боєприпасів, виготовлених в Росії. Контрабандою займалися переселенці з Луганської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Нещодавно у Дніпропетровській області правоохоронці викрили контрабанду військових деталей на 2,5 млн гривень.

Як встановило слідство, зловмисники закуповували обладнання на підприємствах в Росії через низку підконтрольних фірм-нерезидентів та ввозили його в Україну під виглядом металобрухту. Вся контрабанда потрапляла до одного з міст в Луганській області, де зловмисники на власних підприємствах переробляли контрабандні деталі та повертали в Росію.

В ході обшуків у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях правоохоронці вилучили техніку та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 Кримінального кодексу України.

Зараз СБУ перевіряє співпрацю зловмисників з проросійськими бойовиками на Донбасі.

Нагадаємо, контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій викрила СБУ в березні цього року.

Також РБК-Україна писало про викриту СБУ контрабанду комплектуючих до військово-транспортних літаків в РФ.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниРосійська Федераціяконтрабандавійськові
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