В Украине разоблачили больше всего преступных группировок за последние 6 лет

В Украине разоблачено больше всего преступных группировок за последние шесть лет. В 2020 году на четверть больше обезвредили таких групп.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе своего отчета в Верховной раде.

"Отмечается самое большое состояние разоблачения преступных группировок за последние 6 лет. Только в прошлом году на четверть больше обезврежено организованных групп, которыми совершено более 3,5 тысячи преступлений. Обезврежены 33 организованные группы, половина из которых действовали в органах власти и управления", - отметила она.

Генпрокурор подчеркнула, что весомым является достижение в противодействии наркопреступности.

"Раскрыто наполовину больше таких преступлений, изъято более 1,5 тонны наркотиков", - сказала Венедиктова.