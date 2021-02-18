В Україні викрито найбільше злочинних угрупувань за останні 6 років
В Україні викрито найбільше злочинних угрупувань за останні шість років. У 2020 році на чверть більше знешкодили таких груп.
"Відмічається найбільший стан викриття злочинних угрупувань за останні 6 років. Лише торік на чверть більше знешкоджено організованих груп, якими вчинено понад 3,5 тисячі злочинів. Знешкоджено 33 організовані групи, половина з яких діяли в органах влади та управління", - зазначила вона.
Генпрокурор підкреслила, що вагомим є досягнення у протидії наркозлочинності.
"Викрито наполовину більше таких злочинів, вилучено понад 1,5 тони наркотиків", - сказала Венедіктова.
Нагадаємо, генпрокурор заявила, що в Україні за рік на чверть зменшилася кількість злочинів проти власності. Йдеться про крадіжки з квартир та автомобілів, грабежі і тому подібне.
Як писало РБК-Україна, в понеділок в Раді заявили, що хочуть заслухати генерального прокурора. Народні депутати хотіли дізнатися про хід розслідування справ Майдану.