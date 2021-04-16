В Украине разблокируют защиту диссертаций: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы относительно присуждения научных степеней". Он разблокирует защиту диссертаций.
По словам главы МОН Сергея Шкарлета, изменения в законодательство призваны разблокировать процесс защиты диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук. Соискатели могут защищаться в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков.
Кроме того, совершенствуется процесс аттестации кадров на соискание степени доктора философии.
После официального опубликования закона МОН проинформирует о новшествах учреждения высшего образования и научные учреждения соответствующим письмом-разъяснением.
Напомним, ранее Верховная рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №5138-1. Закон предусматривает перенести трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года.
Как писало РБК-Украина, Рада предоставила право выбора выпускникам по виду оценки их знаний. Парламент одобрил соответствующий законопроект №5014.
Он предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.