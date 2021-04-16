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В Україні розблокують захист дисертацій: Зеленський підписав закон

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський підписав ЗУ "Про внесення змін до деяких законів щодо присудження наукових ступенів". Він розблоковує захист дисертацій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

За словами глави МОН Сергія Шкарлета, зміни до законодавства покликані розблокувати процес захисту дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора наук. Здобувачі можуть захищатися в докторських спеціалізованих вчених радах без встановлення обмежувальних термінів.

Крім того, удосконалюється процес атестації кадрів на здобуття ступеня доктора філософії.

Після офіційного опублікування закону МОН поінформує про нововведення заклади вищої освіти та наукові установи відповідним листом-роз’ясненням.

Нагадаємо, раніше Верховна рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №5138-1. Закон передбачає перенести трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року.

Як писало РБК-Україна, Рада надала право вибору випускникам по виду оцінки їх знань. Парламент схвалив відповідний законопроект №5014.

Він надає учням (студентам) право вибору виду оцінки їх результатів навчання шляхом або річного оцінювання, або державної підсумкової атестації або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

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Новини України Володимир ЗеленськийнаукаЗакон
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