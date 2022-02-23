В Украине растут производство и продажи смесевого бензина

Около половины производства приходится на бензин А-95 и альтернативное (спиртосодержащее) топливо. Также с мая 2021 г. производитель начал выпуск бензина А-92.

Суммарно "Стандарт Ойл 2000" увеличила выпуск бензинов в 2021 г. на 54% по сравнению с предыдущим годом.

При этом выпуск ДТ сократился на 11%. В декабре 2021 г. его было произведено всего 16 тонн.

Как и в 2020 г., в состав производимых моторных бензинов входят бензин А-92, метил-трет-бутиловый эфир, риформат, пентан и его смеси. В А-92 и А-95 содержится 1-2% безакцизных компонентов (скорее всего, это этанол), в альтернативном топливе - ровно 33% биоэтанола.

Согласно акцизным декларациям, в 2021 году "Стандарт Ойл 2000" сформировало обязательство по уплате акцизного налога на 1144,1 млн грн. Однако компания задекларировала возмещение из бюджета 1113,2 млн грн акцизного налога, якобы уплаченного ей с подакцизного сырья для своего производства. В итоге чистая уплата акциза с бензина А-95 составила около в среднем 95,12 грн за 1000 л (около 3 евро), с альтернативного топлива - 492 грн за 1000 л (около 15 евро).

"На рынке больше нет аналогов открытой торговли смесевыми бензинами, ее ведет только БРСМ. Расчеты не показывают экономической привлекательности такого производства, в связи с чем мы полагаем, что имеет место налоговая оптимизация", - прокомментировали в "Консалтинговой группе А-95".

"Стандарт Ойл" зарегистрировано в Гадяче (Полтавская обл.). Предприятие имеет лицензии на производство нефтепродуктов в Гадяче, где арендует мини-НПЗ, и в с. Переяславское (Киевская обл.), где расположена нефтебаза БРСМ.