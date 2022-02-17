ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину продолжают завозить безакцизные растворители

Новина українською →
Киев, Четверг 17 февраля 2022 11:49
В Украину продолжают завозить безакцизные растворители Фото: в Украину продолжают завозить безакцизные растворители (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В январе 2022 года в Украину было ввезено 8,1 тыс. тонн растворителей для лакокрасочной промышленности, что почти вдвое выше, чем годом ранее. Из этого объема 7,6 тыс. тонн было получено компаниями топливного сектора для использования в кустарном производстве бензина, в связи с чем убытки государственного бюджета оцениваются в 70 млн грн акцизного сбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты специального исследования Консалтинговой группе "А-95".

Сообщается, что крупнейшие объемы растворителей поступили из России и Беларуси - 4,4 и 2,3 тыс. тонн соответственно.

Крупнейшим получателем растворителей стала группа компаний "БРСМ-Нафта" - 1,5 тыс. тонн. В частности, эксклюзивный поставщик нефтепродуктов в сеть "БРСМ" компания "Катма Груп" импортировала 1,2 тыс. тонн растворителей из Беларуси, остальной объем был приобретен у сторонних поставщиков.

Напомним, сеть "БРСМ", торгующая бензинами, выпускаемыми на мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазах, стала крупнейшим получателем растворителей в 2021 году с результатом 24,5 тыс. тонн.

Вторым по объему получателем стала группа компаний AES Group, управляющая мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область). В январе 2022 года харьковчане привезли 0,9 тыс. тонн российских растворителей. Вторыми они были и по итогам годового зачета: 24,3 тыс. тонн.

Третий по величине импортер прошлого года "ВТГ-Трейдинг" (9,3 тыс. тонн) резко снизил поставки в январе 2022 года - 200 тонн. Это можно связать с недавним заявлением сети "Сан Ойл", с которой связывают "ВТГ-Трейдинг", о прекращении эксплуатации более 100 АЗС.

"Использование данных безакцизных растворителей при кустарном выпуске бензина - прямые убытки госбюджета. В январе они составили почти 70 млн грн", - заявили в Консалтинговой группе "А-95". Там напомнили, что по итогам 2021 года в Украину было импортировано 132 тыс. тонн безакцизных растворителей, а убытки госбюджета составили 1,1 млрд грн.

Напомним, 16 февраля парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики единогласно одобрил законопроект 6299-1, направленный на прекращение импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности. Авторами документа являются нардепы Гетманцев, Сова и Холодов.

Законопроект предусматривает, что если в состав продукции (растворителей) входит хотя бы один компонент, который уже является подакцизным, тогда к нему применяется ставка акцизного налога 245,5 евро за 1 тыс. литров.

Сейчас акциз взимается только с растворителей с высокой долей метанола, в связи с чем поставщики растворителей начали использовать другие компоненты.

Читайте РБК-Украина в Google News
бензин
NEWS
Не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, - Зеленский
Не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, - Зеленский
DAILY
Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно