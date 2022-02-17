В Украину продолжают завозить безакцизные растворители

В январе 2022 года в Украину было ввезено 8,1 тыс. тонн растворителей для лакокрасочной промышленности, что почти вдвое выше, чем годом ранее. Из этого объема 7,6 тыс. тонн было получено компаниями топливного сектора для использования в кустарном производстве бензина, в связи с чем убытки государственного бюджета оцениваются в 70 млн грн акцизного сбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты специального исследования Консалтинговой группе "А-95".

Сообщается, что крупнейшие объемы растворителей поступили из России и Беларуси - 4,4 и 2,3 тыс. тонн соответственно.

Крупнейшим получателем растворителей стала группа компаний "БРСМ-Нафта" - 1,5 тыс. тонн. В частности, эксклюзивный поставщик нефтепродуктов в сеть "БРСМ" компания "Катма Груп" импортировала 1,2 тыс. тонн растворителей из Беларуси, остальной объем был приобретен у сторонних поставщиков.

Напомним, сеть "БРСМ", торгующая бензинами, выпускаемыми на мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазах, стала крупнейшим получателем растворителей в 2021 году с результатом 24,5 тыс. тонн.

Вторым по объему получателем стала группа компаний AES Group, управляющая мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область). В январе 2022 года харьковчане привезли 0,9 тыс. тонн российских растворителей. Вторыми они были и по итогам годового зачета: 24,3 тыс. тонн.

Третий по величине импортер прошлого года "ВТГ-Трейдинг" (9,3 тыс. тонн) резко снизил поставки в январе 2022 года - 200 тонн. Это можно связать с недавним заявлением сети "Сан Ойл", с которой связывают "ВТГ-Трейдинг", о прекращении эксплуатации более 100 АЗС.

"Использование данных безакцизных растворителей при кустарном выпуске бензина - прямые убытки госбюджета. В январе они составили почти 70 млн грн", - заявили в Консалтинговой группе "А-95". Там напомнили, что по итогам 2021 года в Украину было импортировано 132 тыс. тонн безакцизных растворителей, а убытки госбюджета составили 1,1 млрд грн.