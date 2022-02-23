В Україні зростають виробництво та продажі сумішевого бензину

Близько половини виробництва припадає на бензин А-95 та альтернативне (спиртовмісне) паливо. Також із травня 2021 р. виробник розпочав випуск бензину А-92.

Сумарно "Стандарт Ойл 2000" збільшила випуск бензинів у 2021 р. на 54% порівняно з попереднім роком.

При цьому випуск ДП скоротився на 11%. У грудні 2021 р. його було вироблено лише 16 тонн.

Як і в 2020 р., до складу вироблених моторних бензинів входять бензин А-92, метил-трет-бутиловий ефір, риформат, пентан та його суміші. В А-92 і А-95 міститься 1-2% безакцизних компонентів (швидше за все, це етанол), в альтернативному паливі - рівно 33% біоетанолу.

Згідно з акцизними деклараціями, у 2021 році "Стандарт Ойл 2000" сформувало зобов'язання щодо сплати акцизного податку на 1144,1 млн грн. Проте компанія задекларувала відшкодування з бюджету 1113,2 млн грн акцизного податку, нібито сплаченого їй з підакцизної сировини для свого виробництва. У результаті чиста сплата акцизу з бензину А-95 склала близько в середньому 95,12 грн за 1000 л (близько 3 євро), з альтернативного палива - 492 грн за 1000 л (близько 15 євро).

"На ринку більше немає аналогів відкритої торгівлі сумішевими бензинами, її веде лише БРСМ. Розрахунки не показують економічної привабливості такого виробництва, у зв'язку з чим ми вважаємо, що має місце податкова оптимізація", - прокоментували у "Консалтинговій групі А-95".

"Стандарт Ойл" зареєстровано в Гадячі (Полтавська обл.). Підприємство має ліцензії на виробництво нафтопродуктів у Гадячі, де орендує міні-НПЗ, та у с. Переяславське (Київська обл.), де розташована нафтобаза БРСМ.