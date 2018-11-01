Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

В ведомстве отмечают важность вакцинации

В Украине растет заболеваемость корью: за последнюю неделю заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тысяч. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как отмечается, самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше всего вакцинированных детей и взрослых.

В ведомстве отмечают важность иммунизации.

"Обеспечено достаточное количество качественных и эффективных вакцин: по состоянию на 1 октября 2018 года в Украине имеются 713 857 доз вакцины КПК. Вакцины есть во всех регионах", - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье 27 октября 2018 года от кори умер 12-летний мальчик.

Кроме того, сообщалось, что в Винницкой области за вспышку кори в двух школах ввели карантин.