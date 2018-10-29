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На Закарпатті від кору померла дитина

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 12:59
Фото: кір в Україні (kyivcity.gov.ua)
Фото: кір в Україні (kyivcity.gov.ua)

У Мукачеві помер 12-річний хлопчик

На Закарпатті 27 жовтня 2018 року від кору помер 12-річний хлопчик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

Як повідомляється, хлопчик з села Страбичово помер 27 жовтня у Закарпатській обласній дитячій лікарні в інфекційне відділення. Повідомляється, що вранці того дня його доставили в інфекційне відділення лікарні у стані середньої важкості. Втім згодом його стан різко погіршився і його перевели у реанімацію.

"Попередньо лікарі діагностували у нього кір. Захворювання було вже десь близько тижня на дому. За медичною допомогою раніше до нас не звертався. Привитий не був. Тобто маємо запізніле поступлення", - заявив головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер.

Зазначається, що батьки хлопчика звернулися до поліції, звинувативши лікарів у неналежному виконанні роботи. Наразі місцева поліція відкрила провадження за ч.2 статті 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня у Львові від кору померла трирічна дитина.

Крім того, повідомлялося, що у Вінницькій області через спалах кору в двох школах ввели карантин.

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