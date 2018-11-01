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В Україні зростає захворюваність на кір

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 11:38
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

У відомстві наголошують на важливості вакцинації

В Україні зростає захворюваність на кір: за останній тиждень захворіли 1319 людей, а з початку року - понад 35 тисяч. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, найвищі показники захворюваності і смертності від кору фіксуються в тих областях, де найменше вакцинованих дітей і дорослих.

У відомстві наголошують на важливості імунізації.

"Забезпечено достатню кількість якісних та ефективних вакцин: станом на 1 жовтня 2018 року в Україні наявні 713 857 доз вакцини КПК. Вакцини є в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні.

В Україні зростає захворюваність на кір

Нагадаємо, на Закарпатті 27 жовтня 2018 року від кору помер 12-річний хлопчик.

Крім того, повідомлялося, що у Вінницькій області через спалах кору в двох школах ввели карантин.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинацияКір
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