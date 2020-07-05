В Украине растет количество больных пневмонией

Динамика заболевания коронавирусом за последний месяц вызывает беспокойство. В Украине количество госпитализаций и больных пневмонией постоянно растет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Он также призвал соблюдать рекомендации по масочному режиму, социальной дистанции и антисептиков.

Напомним, в Украине за сутки подтвердили 823 новых случая COVID-19.

Кроме того, к ослаблению карантина не готовы Киев и восемь областей.