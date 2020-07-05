В Україні зростає кількість хворих на пневмонію

За даними Моз, у країні щодня зростає число госпіталізацій
Динаміка захворювання коронавірусом за останній місяць викликає занепокоєння. В Україні кількість госпіталізацій і хворих на пневмонію постійно зростає.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
Він також закликав дотримуватися рекомендації по масочному режиму, соціальної дистанції і антисептиків.
Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили 823 нових випадків COVID-19.
Крім того, до ослаблення карантину не готові Київ і вісім областей.
Автор: РБК-Україна