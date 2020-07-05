К ослаблению карантина не готовы Киев и восемь областей

В Донецкой области зафиксирована высокая недельная динамика заболеваемости - 114,81%
По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина. Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 114, 81%.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В частности, не готовы к ослаблению карантина:
Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.
Напомним, по состоянию на 4 июля Киев и семь областей были не готовы к ослаблению карантина.
Отметим, что в Украине за сутки подтвердили 823 новых случая COVID-19.
Ранее Виктор Ляшко озвучил главное условие для победы Украины над COVID-19.
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Автор: РБК-Украина