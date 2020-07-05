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К ослаблению карантина не готовы Киев и восемь областей

Новости » Общество     05.07.2020 - 11:24
К ослаблению карантина не готовы Киев и восемь областей
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В Донецкой области зафиксирована высокая недельная динамика заболеваемости - 114,81%

По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина. Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 114, 81%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, не готовы к ослаблению карантина:

  • Волынская область,
  • Донецкая область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Львовская область,
  • Одесская область,
  • Ровенская область,
  • Черниговская область,
  • Киев.

Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

К ослаблению карантина не готовы Киев и восемь областей

Напомним, по состоянию на 4 июля Киев и семь областей были не готовы к ослаблению карантина.

Отметим, что в Украине за сутки подтвердили 823 новых случая COVID-19.

Ранее Виктор Ляшко озвучил главное условие для победы Украины над COVID-19.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины карантин
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