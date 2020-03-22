В Украине растет количество подозрений на коронавирус: список областей

В частности, в Киеве 76 подозрений на коронавирус
В Украине подозревают коронавирус у 649 людей. Такие данные указаны на карте распространения коронавируса в Украине.
Вместе с тем, в стране заболели 47 людей, три человека скончались и один - выздоровел. В частности, в Киеве 76 подозрений. В областях ситуация с подозрениями на Covid-19 такая:
Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в стране планируют усилить ограничительные меры на период карантина. Также Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.
РБК-Украина писало, что режим чрезвычайной ситуации уже введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.
Добавим, что во вторник Рада может принять решение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса.