В Україні зростає кількість підозр на коронавірус: список областей

Зокрема, в Києві 76 підозр на коронавірус
В Україні підозрюють коронавірус у 649 людей. Такі дані вказані на карті поширення коронавірусу в Україні.
Разом з тим, в країні захворіли 47 людей, три людини померли та один - одужав. Зокрема, в Києві 76 підозр. В областях ситуація з підозрами на Covid-19 така:
Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков заявив, що в країні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Також Аваков заявив, що буде наполягати на введенні тотального повного карантину в країні.
РБК-Україна писало, що режим надзвичайної ситуації вже введений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.
Додамо, що у вівторок Рада може прийняти рішення про введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавірусу.