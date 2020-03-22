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В Україні зростає кількість підозр на коронавірус: список областей

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 12:24
В Україні зростає кількість підозр на коронавірус: список областей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, в Києві 76 підозр на коронавірус

В Україні підозрюють коронавірус у 649 людей. Такі дані вказані на карті поширення коронавірусу в Україні.

Разом з тим, в країні захворіли 47 людей, три людини померли та один - одужав. Зокрема, в Києві 76 підозр. В областях ситуація з підозрами на Covid-19 така:

  • Вінницька - 17,
  • Волинська - 17,
  • Дніпропетровська - 34,
  • Донецька - 25,
  • Житомирська - 16,
  • Закарпатська - 13,
  • Запорізька - 24,
  • Івано-Франківська - 38,
  • Київська - 20,
  • Кіровоградська - 1,
  • Луганська - 5,
  • Львівська - 95,
  • Миколаївська - 22,
  • Одеська - 43,
  • Полтавська - 2,
  • Рівненська - 20,
  • Сумська - 34,
  • Тернопільська - 22,
  • Харківська - 2,
  • Херсонська - 12,
  • Хмельницька - 6,
  • Черкаська - 23,
  • Чернівецька - 80,
  • Чернігівська - 2.

В Україні зростає кількість підозр на коронавірус: список областей

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков заявив, що в країні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Також Аваков заявив, що буде наполягати на введенні тотального повного карантину в країні.

РБК-Україна писало, що режим надзвичайної ситуації вже введений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

Додамо, що у вівторок Рада може прийняти рішення про введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавірусу.

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