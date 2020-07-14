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В Украине рассматривают возможность перехода на сменный график обучения детей

Киев, Вторник 14 июля 2020 12:39
В Украине рассматривают возможность перехода на сменный график обучения детей
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

В Украине разрабатывают новые правила обучения в школах

Министерство здравоохранения и Министерство образования разрабатывают правила обучения детей с 1 сентября. Среди прочего, рассматривается возможность обучения детей в две смены.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он рассказал, что будет разработан соответствующий регламент и правила обучения во время карантина.

"Мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие, когда дети будут обучаться в две смены", - отметил Степанов.

На вопрос касательно работы медсестры в школах только в первую смену, Степанов заявил, что это должны решить владельцы и администрация учебного учреждения - какой график будет у медсестры и как долго она будет пребывать на работе.

"Что касается скрининга температуры. Его могут проводить и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минобразования. Мы пытаемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей", - добавил Степанов.

Напомним, Минздрав и Минобразования пообещали представить формат обучения в школах с сентября в течение нескольких дней. Сейчас рассматривается физическое, дистанционное и комбинированное обучение.

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