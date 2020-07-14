В Україні розглядають можливість переходу на змінний графік навчання дітей

В Україні розробляють нові правила навчання у школах
Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти розробляють правила навчання дітей з 1 вересня. Серед іншого, розглядається можливість навчання дітей у дві зміни.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
Він розповів, що буде розроблений відповідний регламент і правила навчання під час карантину.
"Ми розглядаємо всі без винятку ситуації, в тому числі й такі, коли діти будуть навчатися у дві зміни", - зазначив Степанов.
На питання щодо роботи медсестри у школах тільки в першу зміну, Степанов заявив, що це повинні вирішити власники й адміністрація навчального закладу - який графік буде у медсестри і як довго вона буде перебувати на роботі.
"Що стосується скринінгу температури. Його можуть проводити й інші працівники школи. Всі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються спільно з Міносвіти. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила створювали безпеку для дітей", - додав Степанов.
Нагадаємо, МОЗ і Міносвіти пообіцяли представити формат навчання в школах з вересня протягом кількох днів. Зараз розглядається фізичне, дистанційне і комбіноване навчання.