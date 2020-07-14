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В Україні розглядають можливість переходу на змінний графік навчання дітей

Київ, Вівторок 14 липня 2020 12:39
В Україні розглядають можливість переходу на змінний графік навчання дітей
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

В Україні розробляють нові правила навчання у школах

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти розробляють правила навчання дітей з 1 вересня. Серед іншого, розглядається можливість навчання дітей у дві зміни.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

Він розповів, що буде розроблений відповідний регламент і правила навчання під час карантину.

"Ми розглядаємо всі без винятку ситуації, в тому числі й такі, коли діти будуть навчатися у дві зміни", - зазначив Степанов.

На питання щодо роботи медсестри у школах тільки в першу зміну, Степанов заявив, що це повинні вирішити власники й адміністрація навчального закладу - який графік буде у медсестри і як довго вона буде перебувати на роботі.

"Що стосується скринінгу температури. Його можуть проводити й інші працівники школи. Всі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються спільно з Міносвіти. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила створювали безпеку для дітей", - додав Степанов.

Нагадаємо, МОЗ і Міносвіти пообіцяли представити формат навчання в школах з вересня протягом кількох днів. Зараз розглядається фізичне, дистанційне і комбіноване навчання.

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