В Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений армии РФ, - генпрокурор

Как отметила генпрокурор во время пресс-брифинга в Буче, в настоящее время расследование военных преступлений является задачей №1 для всей правоохранительной системы Украины.

На сегодняшний день зарегистрированы тысячи таких преступлений, около 5 тысяч с квалификацией "военные преступления", почти 2 тысячи - связанные с военными преступлениями.

Венедиктова также рассказала, что все уголовные производства разные по своему объему и количеству эпизодов.

"Мы должны понимать, что даже в такой жестокой ситуации военные преступления - это первое звено градации. Дальше идут преступления против человечности, геноцид. Все эти преступления мы расследуем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал эту войну, чтобы уничтожить украинцев", - подчеркивает генпрокурор.