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В Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений армии РФ, - генпрокурор

Фото: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в настоящее время расследуют почти 5 тысяч дел в отношении российских оккупантов с квалификацией - военные преступления, рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Как отметила генпрокурор во время пресс-брифинга в Буче, в настоящее время расследование военных преступлений является задачей №1 для всей правоохранительной системы Украины.

На сегодняшний день зарегистрированы тысячи таких преступлений, около 5 тысяч с квалификацией "военные преступления", почти 2 тысячи - связанные с военными преступлениями.

Венедиктова также рассказала, что все уголовные производства разные по своему объему и количеству эпизодов.

"Мы должны понимать, что даже в такой жестокой ситуации военные преступления - это первое звено градации. Дальше идут преступления против человечности, геноцид. Все эти преступления мы расследуем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал эту войну, чтобы уничтожить украинцев", - подчеркивает генпрокурор.

Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов появились доказательства массовых расправ над мирными жителями. О том, что осталось от города - в материале РБК-Украина.

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