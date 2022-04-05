В Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений армии РФ, - генпрокурор

В Украине в настоящее время расследуют почти 5 тысяч дел в отношении российских оккупантов с квалификацией - военные преступления, рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Как отметила генпрокурор во время пресс-брифинга в Буче, в настоящее время расследование военных преступлений является задачей №1 для всей правоохранительной системы Украины.
На сегодняшний день зарегистрированы тысячи таких преступлений, около 5 тысяч с квалификацией "военные преступления", почти 2 тысячи - связанные с военными преступлениями.
Венедиктова также рассказала, что все уголовные производства разные по своему объему и количеству эпизодов.
"Мы должны понимать, что даже в такой жестокой ситуации военные преступления - это первое звено градации. Дальше идут преступления против человечности, геноцид. Все эти преступления мы расследуем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал эту войну, чтобы уничтожить украинцев", - подчеркивает генпрокурор.
Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов появились доказательства массовых расправ над мирными жителями. О том, что осталось от города - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.