RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні розслідують 5 тисяч воєнних злочинів армії РФ, - генпрокурор

Фото: генпрокурор України Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні нині розслідують майже 5 тисяч справ щодо російських окупантів з кваліфікацією - воєнні злочини, розповіла генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Як зазначила генпрокурор під час прес-брифінгу в Бучі, наразі розслідування воєнних злочинів є завданням №1 для всієї правоохоронної системи України.

На сьогодні зареєстровані тисячі таких злочинів, близько 5 тисяч з кваліфікацією "воєнні злочини", майже 2 тисячі - пов'язані з воєнними злочинами.

Венедиктова також розповіла, що всі кримінальні провадження різні за своїм обсягом і кількістю епізодів.

"Ми повинні розуміти, що навіть у такій жорстокій ситуації воєнні злочини - це перша ланка градації. Далі йдуть злочини проти людяності, геноцид. Всі ці злочини ми розслідуємо, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто розв'язав цю війну, щоб знищити українців", - підкреслює генпрокурор.

Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів з'явилися докази масових розправ над мирними жителями. Про те, що залишилося від міста - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГенпрокурорІрина ВенедіктоваРозслідуванняВійна Росії проти України