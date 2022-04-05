В Україні розслідують 5 тисяч воєнних злочинів армії РФ, - генпрокурор

Як зазначила генпрокурор під час прес-брифінгу в Бучі, наразі розслідування воєнних злочинів є завданням №1 для всієї правоохоронної системи України.

На сьогодні зареєстровані тисячі таких злочинів, близько 5 тисяч з кваліфікацією "воєнні злочини", майже 2 тисячі - пов'язані з воєнними злочинами.

Венедиктова також розповіла, що всі кримінальні провадження різні за своїм обсягом і кількістю епізодів.

"Ми повинні розуміти, що навіть у такій жорстокій ситуації воєнні злочини - це перша ланка градації. Далі йдуть злочини проти людяності, геноцид. Всі ці злочини ми розслідуємо, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто розв'язав цю війну, щоб знищити українців", - підкреслює генпрокурор.