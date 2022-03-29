В Украине расследуют более 3 тысяч дел о военных преступлениях российских оккупантов

Она также отметила, что в связи с продолжающимися активными боевыми действиями есть определенные трудности со сбором доказательств, но следствие продолжается. Основными следователями являются сотрудники Службы безопасности Украины.

Венедиктова призвала поскорее принять закон о военной прокуратуре, чтобы упростить процесс сбора доказательств происходящего.

"Эти доказательства теряются мгновенно, как только меняется линия огня у нас. Поэтому такое расследование тяжелое, потому что оно происходит на линии огня, а затем территории могут быть оккупированы", - высказалась генпрокурор.

По словам Венедиктовой, всего в крупном магистральном деле по преступлениям России фигурируют 205 чиновников, которые объявлены в международный розыск. В том числе и главы российских Минобороны, МВД, разведки и председатель Госдумы.

При этом, добавила генпрокурор, функциональный иммунитет имеют лишь два человека - Владимир Путин и Сергей Лавров.