В Україні розслідують понад 3 тисячі справ про воєнні злочини російських окупантів

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова розповіла про розслідування понад 3 тисяч справ про скоєння російськими окупантами в нашій країні дій, що мають ознаки воєнних злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генпрокурора в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Вона також зазначила, що у зв'язку з триваючими активними бойовими діями є певні труднощі зі збором доказів, але слідство триває. Основними слідчими є співробітники Служби безпеки України.
Венедиктова закликала скоріше ухвалити закон про військову прокуратуру, щоб спростити процес збору доказів того, що відбувається.
"Ці докази губляться миттєво, щойно змінюється лінія вогню у нас. Тому таке розслідування важке, тому що воно відбувається на лінії вогню, а потім території можуть бути окуповані", - висловилася генпрокурор.
За словами Венедиктової, всього у великій магістральній справі щодо злочинів Росії фігурують 205 посадовців, які оголошені в міжнародний розшук. У тому числі й глави російських Міноборони, МВС, розвідки та голова Держдуми.
При цьому, додала генпрокурор, функціональний імунітет мають лише дві людини - Володимир Путін і Сергій Лавров.
Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України - позов проти РФ подала Україна 26 лютого, пославшись на порушення країною-агресором міжнародної конвенції про запобігання і покарання за геноцид.
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