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В Україні розслідують понад 3 тисячі справ про воєнні злочини російських окупантів

Фото: генеральний прокурор Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова розповіла про розслідування понад 3 тисяч справ про скоєння російськими окупантами в нашій країні дій, що мають ознаки воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генпрокурора в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Вона також зазначила, що у зв'язку з триваючими активними бойовими діями є певні труднощі зі збором доказів, але слідство триває. Основними слідчими є співробітники Служби безпеки України.

Венедиктова закликала скоріше ухвалити закон про військову прокуратуру, щоб спростити процес збору доказів того, що відбувається.

"Ці докази губляться миттєво, щойно змінюється лінія вогню у нас. Тому таке розслідування важке, тому що воно відбувається на лінії вогню, а потім території можуть бути окуповані", - висловилася генпрокурор.

За словами Венедиктової, всього у великій магістральній справі щодо злочинів Росії фігурують 205 посадовців, які оголошені в міжнародний розшук. У тому числі й глави російських Міноборони, МВС, розвідки та голова Держдуми.

При цьому, додала генпрокурор, функціональний імунітет мають лише дві людини - Володимир Путін і Сергій Лавров.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України - позов проти РФ подала Україна 26 лютого, пославшись на порушення країною-агресором міжнародної конвенції про запобігання і покарання за геноцид.

Читайте всі подробиці в матеріалі "Суд в Гаазі. Чого Україна хоче від Росії".

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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