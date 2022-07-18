В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации: о ком речь

За основу проголосовало 298 депутатов.

Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре. На правки дается 7 дней.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Следует отметить, что в настоящее время лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.