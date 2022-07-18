В Україні розширять список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації: про кого мова

За основу проголосувало 298 депутатів.

Підготовка до другого читання буде за скороченою процедурою. На правки дається 7 днів.

Як говориться в пояснювальній записці законопроекта, метою документа є розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Зокрема, мова йде про громадян, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій в Донецькій і Луганській областях, а також з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Пояснюється, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра.

Слід зазначити, що на даний час особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО/ООС, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.