Кабмин снова перенес расширение перечня продуктов, которые подлежат госрегулированию

Решение о включении пшеничного хлеба в перечень откладывается уже второй раз подряд.

Согласно проекту, производители пшеничного хлеба смогут покупать газ на бирже, который частные производители обязаны продавать по себестоимости плюс 25%.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, начиная с 2021 года, на рынке наблюдалась тенденция к росту потребительских цен на продукты питания.

Так, по данным Госстата, средняя потребительская цена на хлеб пшеничный из муки высшего сорта выросла на 23,8% (+6,4 грн), на хлеб пшеничный из муки 1 сорта - на 22,9% (+4,9 грн) (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года).

"Кроме того, за этот период цена на природный газ для промышленных потребителей выросла почти в 6 раз. Такая ситуация сохраняется и в текущем году", - говорится в документе.

В структуре цены хлеба удельный вес стоимости газа в январе 2022 года составил 20%. Он вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь 2021 года - 2%).

"Учитывая изложенное, на период карантина требуется государственное регулирование ценообразования в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции, а также возможности производителям хлеба закупать газ на льготных условиях", - отмечается в записке.