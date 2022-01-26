Кабмін знову відклав розширення переліку продуктів, які підлягають держрегулюванню

Рішення про включення пшеничного хліба до переліку відкладається вже вдруге поспіль.

Крім того, згідно з проектом, виробники пшеничного хлібу зможуть купувати газ на біржі, який приватні виробники зобов'язані продавати за собівартістю плюс 25%.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, починаючи з 2021 року, на внутрішньому ринку спостерігалася тенденція до зростання споживчих цін на продукти харчування.

Так, за даними Держстату, середня споживча ціна на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку зросла на 23,8% (+6,4 грн), на хліб пшеничний з борошна 1 ґатунку - на 22,9% (+4,9 грн) (грудень 2021 року до грудня 2020 року).

"Крім того, за цей період ціна на природний газ для промислових споживачів зросла майже у 6 разів. Така ситуація зберігається і у поточному році", - йдеться в документі.

У структурі ціни хліба питома вага вартості газу у січні 2022 року склала 20% Вона зросла у 10 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (січень 2021 року - 2%).

"Враховуючи викладене, на період карантину потребує державного регулювання ціноутворення у сфері роздрібної торгівлі на хліб пшеничний з метою унеможливлення зловживання суб’єктами господарювання своїм становищем та доступності для населення цієї продукції, а також можливості виробникам цього хліба закуповувати газ на пільгових умовах", - зазначається в записці.