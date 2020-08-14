В Украине расширили перечень лиц, от которых не требуют самоизоляцию при въезде

Перечень расширил Кабмин своим решением
В Украине расширили круг лиц, от которых не требуют самоизоляцию при въезде в страну. Перечень расширил Кабинет министров своим решением.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"В перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации", - информируют пограничники.
Кроме того, исключение по самоизоляции при пересечении границы также сделано для:
Напомним, Кабмин обновил правила въезда в Украину из-за границы: правительство установило один критерий для определения иностранного государства как "страны со значительным распространением CОVID-19".
Как писало РБК-Украина, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 42 страны открыли свои границы для наших граждан.