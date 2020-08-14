В Україні розширили перелік осіб, від яких не вимагають самоізоляцію при в'їзді

Перелік розширив Кабмін своїм рішенням
В Україні розширили коло осіб, від яких не вимагають самоізоляцію при в'їзді в країну. Перелік розширив Кабінет міністрів своїм рішенням.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.
"До переліку потрапили особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більше ніж за 48 годин до перетину кордону, і особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації", - інформують прикордонники.
Крім того, виключення по самоізоляції при перетині кордону також зроблено для:
Нагадаємо, Кабмін оновив правила в'їзду в Україну з-за кордону: уряд встановив один критерій для визначення іноземної держави як "країни зі значним поширенням CОVID-19".
Як писало РБК-Україна, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що 42 країни відкрили свої кордони для наших громадян.