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В Украине работают над законом о национальных сообществах: что это значит

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Киев, Вторник 13 июля 2021 11:21
В Украине работают над законом о национальных сообществах: что это значит Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине активно работают над разработкой закона о национальных сообществах. Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание, что речь идет о законопроекте именно о нацсообществах, а не нацменьшинствах.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию форума.

По его словам, законопроект почти готов.

"ОП и мной была поставлена задача разработать новое законодательство. Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах. Ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством. Не должна чувствовать себя менее важной или менее защищенной", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости защищать национальные меньшинства в Украине, чтобы не повторилась история, которая произошла с украинским Крымом и Донбассом.

Так, в феврале президент Владимир Зеленский предложил разработать новый закон о национальных меньшинствах.

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