В Україні працюють над законом про національні спільноти: що це означає
В Україні активно працюють над розробкою закону про національні спільноти. Президент України Володимир Зеленський акцентував увагу, що мова йде про законопроект саме про нацспільноти, а не нацменшини.
Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію форуму.
За його словами, законопроект майже готовий.
"ОП і мною було поставлено завдання розробити нове законодавство. Зараз йде активна робота над законом про національні спільноти. Жодна національність в нашій державі не має відчувати себе меншиною. Не має відчувати себе менш важливою чи менш захищеною", - заявив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про необхідність захищати національні меншини в Україні, щоб не повторилася історія, яка сталася з українським Кримом і Донбасом.
Так, у лютому президент Володимир Зеленський запропонував розробити новий закон про національні меншини.