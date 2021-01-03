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В Украине не работает квота на трудоустройство людей с инвалидностью, - Лазебная

Автор: Инна Собора

Квота на трудоустройство людей с инвалидностью в Украине не работает. Такая квота является "репрессивной" мерой.

Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная, пишет "Радио Свобода".

Она считает, что самое главное - проводить работу с работодателями, чтобы они были заинтересованы брать людей на работу.

"Вы же знаете, что были манипуляции, когда просто берут трудовые книжки людей и говорят: мы выполнили квоту. Мне кажется, что это (должно быть, - ред.) такое ментальная сознание работодателей, чтобы было престижно помочь, создать рабочее место для молодого человека с инвалидностью, помочь ему социализироваться. Знаете, это же тест на нашу цивилизованность", - сказала министр.

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Она также сообщила о планах модернизировать фонд социальной защиты инвалидов.

"Мы хотим, чтобы те штрафы, которые платят работодатели за нетрудоустройство людей, шли исключительно на создание рабочих мест для людей с инвалидностью. То есть планы у нас есть, но, конечно, здесь тоже очень большая солидарная ответственность", - сказала Лазебная.

Ранее украинцы назвали признаки, по которым зачастую дискриминируют в обществе. Инвалидность - на втором месте.

РБК-Украина писало, что Кабмин назначил уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

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