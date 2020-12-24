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В Украине пытались создать фейковые госорганы с контролем из-за рубежа

Украина, Четверг 24 декабря 2020 15:49
В Украине пытались создать фейковые госорганы с контролем из-за рубежа
Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

СБУ разоблачила деятельность незаконных органов власти. Они распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, были задокументированы факты антиукраинской деятельности украинцев, в рамках которой они создавали фейковые органы власти, называя себя "народовластием". Установлено, что деятельность группировки координировали из-за границы.

В рамках обысков были изъяты магнитные носители информации, флешки, оргтехника, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержались призывы к насильственному свержению конституционного строя. У некоторых фигурантов было обнаружено оружие.

Напомним, в конце октября в Запорожье прекратили деятельность преступной группы, которая создавала "альтернативные" органы местной власти. В частности, они организовали районные советы.

Также, в Хмельницком Служба безопасности Украины заблокировала создание фейкового городского совета. Организованная группа пыталась создать этот орган для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

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