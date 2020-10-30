В Хмельницком заблокировали создание фейкового горсовета

Фото: задержание группы (https://t.me/SBUkr)

В Хмельницком Служба безопасности Украины заблокировала создание фейкового городского совета. Организованная группа пыталась создать этот орган для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, участники группы, в состав которой входило более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления республики Украина "Хмельницкий городской совет".

"Они выбрали "главу" и "депутатов" псевдообразования и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления - Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковой организации", - говорится в сообщении.

Установлено, что организатор группы на своей странице в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к "новосозданному городскому совету" для осуществления "реального" местного самоуправления.

Во время ряда обысков в помещениях фигурантов и по месту проведения фейкового учредительного собрания обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

"В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, на местных выборах на фейковом избирательном участке в селе Сосновка Конотопского района Сумской "проголосовали" 379 человек. Таким образом, препятствовали осуществить избирательное право жителей села Сосновка.

Как писало РБК-Украина, 25 октября в Сосновке обнаружили самопровозглашенный участковый избирком, который организовал свои выборы параллельно с официальной комиссией. При этом избирателей на участок заманивали музыкой.